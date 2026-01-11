Iran : Téhéran menace de riposter si les États-Unis attaquent

Alors que les manifestations nationales en Iran entrent dans leur troisième semaine, Téhéran a averti qu'il riposterait si les États-Unis attaquaient.

Le président américain Donald Trump a menacé à plusieurs reprises d'intervenir pour protéger les manifestants face à la répression meurtrière des forces de sécurité.

Le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, a averti qu'Israël, ainsi que l'armée américaine et ses centres maritimes dans la région, deviendraient des cibles légitimes.

Il a ensuite menacé directement Israël, qu'il a qualifié de « territoire occupé », et l'armée américaine, éventuellement par une frappe préventive.

Les autorités iraniennes accusent Washington et Israël d'attiser les troubles actuels, les responsables de la sécurité affirmant avoir intensifié leurs efforts pour faire face aux « émeutiers ».

Les manifestants ont bravé la répression du gouvernement pour envahir les rues de la capitale et d'autres villes du pays dans la nuit de samedi à dimanche.

Selon les organisations de défense des droits humains, au moins 116 personnes ont trouvé la mort et plus de 2 600 autres ont été arrêtées depuis le début des manifestations.

Mais les informations provenant du pays étant limitées en raison d'une coupure d'Internet, la situation reste floue.

Les manifestations ont commencé fin décembre en réponse à la flambée des prix, avant de se retourner contre les dirigeants religieux qui gouvernent l'Iran depuis la révolution islamique de 1979.

On ne sait toujours pas dans quelle mesure l'Iran est sérieux quant à son intention de lancer une frappe, en particulier après avoir vu ses défenses aériennes détruites lors de la guerre de 12 jours qui l'a opposé à Israël en juin.

Toute décision d'entrer en guerre reviendrait au guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, âgé de 86 ans.