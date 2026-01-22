Les organisations humanitaires alertent sur des conditions mortelles à Gaza faute de carburant

Les conditions hivernales frappent durement la bande de Gaza, où des familles de la zone de Muwasi, à Khan Younis, fouillent les ordures pour trouver du plastique et du papier à brûler. Dans une décharge voisine, des hommes, des femmes et des enfants ramassent à mains nues tout ce qui peut brûler, le bois de chauffage et le gaz étant devenus inabordables. Dans des tentes précaires, ces feux servent à préparer les repas et à se réchauffer pendant les froides nuits de janvier. Les habitants disent que le carburant se fait rare et se vend souvent au marché noir, tandis que les revenus ont disparu après des mois de conflit. Brûler des déchets remplit les tentes de fumée, mais beaucoup disent ne pas avoir d’autre choix. Les organisations humanitaires préviennent que les pénuries d’abris, de combustible de chauffage et de vêtements chauds mettent des vies en danger, en particulier celles des enfants.