Espagne : des hommages émouvants à Huelva pour les victimes de la collision de trains

Des hommages ont été rendus dans plusieurs villes de la province de Huelva à six des 43 victimes de la collision entre deux trains près d’Adamuz. À Isla Cristina, Andrés Gallardo, enseignant de 38 ans, a été salué par ses proches, tandis que les obsèques de David Cordon, ancien footballeur, se sont tenues à El Polvorín. À Aljaraque, une cérémonie collective a réuni les habitants en mémoire de quatre membres d’une même famille, dont seule une fillette de six ans a survécu. L’Espagne a observé trois jours de deuil national, avec des drapeaux en berne et des responsables politiques se rendant auprès des survivants et sur le site de l’accident.