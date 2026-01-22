Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

No Comment

Espagne : des hommages émouvants à Huelva pour les victimes de la collision de trains

Des hommages ont été rendus dans plusieurs villes de la province de Huelva à six des 43 victimes de la collision entre deux trains près d’Adamuz. À Isla Cristina, Andrés Gallardo, enseignant de 38 ans, a été salué par ses proches, tandis que les obsèques de David Cordon, ancien footballeur, se sont tenues à El Polvorín. À Aljaraque, une cérémonie collective a réuni les habitants en mémoire de quatre membres d’une même famille, dont seule une fillette de six ans a survécu. L’Espagne a observé trois jours de deuil national, avec des drapeaux en berne et des responsables politiques se rendant auprès des survivants et sur le site de l’accident.

Plus d'actualités sur
Espagne Funérailles Accident ferroviaire Deuil national Andalousie

à suivre

Plus de no comment

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.