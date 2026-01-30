Espagne : hommage aux victimes de l'accident d'Adamuz en présence du roi et de la reine

À Huelva, une messe solennelle a réuni familles et autorités en présence du roi Felipe VI et de la reine Letizia, en hommage aux 45 victimes de l’accident ferroviaire d’Adamuz, l’une des catastrophes ferroviaires les plus meurtrières du siècle en Europe. Plus de 300 proches des victimes s’étaient réunis, portés par un deuil encore à vif plusieurs semaines après le drame. Durant la cérémonie, certains ont publiquement exigé que la vérité soit faite. La tragédie dépasse désormais le seul registre du deuil. L’absence du Premier ministre Pedro Sánchez et du ministre des Transports Óscar Puente n’est pas passée inaperçue et alimente les critiques sur la gestion politique du dossier tandis que ce dernier accuse l’opposition d’instrumentaliser la collision du 18 janvier en diffusant des informations trompeuses sur la sécurité du réseau. Si un rapport préliminaire mentionne des fissures sur la voie, les conclusions finales se font encore attendre.