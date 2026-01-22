Bienvenue sur Africanews

Les intempéries en Grèce font deux morts, une femme et un officier des garde‑côtes

À Astros, dans l’est du Péloponnèse, un garde-côte a été mortellement touché par une vague alors qu’il tentait de faire évacuer des pêcheurs du port. À Glyfada, dans la région d’Athènes, une femme a été tuée après avoir été percutée par une voiture emportée par les eaux de l’inondation. Les vents ont atteint plus de 100 km/h dans certaines zones, perturbant les transports maritimes et entraînant la fermeture d’écoles à Athènes et dans plusieurs régions voisines. Selon les météorologues, certains secteurs de la capitale ont enregistré en une journée l’équivalent de six semaines de précipitations. Face à la situation, les autorités ont appelé à la prudence et déconseillé les déplacements. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a reporté un voyage à l’étranger, tandis que les secours faisaient face à des routes submergées.

Grèce Tempête

