Glissement de terrain en Nouvelle-Zélande : deux morts et plusieurs disparus

Les services d’urgence sont intervenus peu après 9 h 30, après l’effondrement de tonnes de terre sur le Beachside Holiday Park. Plusieurs véhicules de loisirs ainsi qu’un bâtiment sanitaire ont été touchés. Les autorités font état de plusieurs personnes portées disparues, dont des enfants. Par ailleurs, les médias néo-zélandais signalent au moins deux décès dans un autre glissement de terrain provoqué par le même système météorologique. Les opérations de secours sont en cours, mais les conditions restent difficiles en raison de l’instabilité du terrain. Ces glissements font suite à plusieurs jours de pluies intenses. D’autres incidents ont été recensés dans les environs, conduisant les autorités à fermer le site et à appeler à la prudence.