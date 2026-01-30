Bienvenue sur Africanews

Italie : le parti +Europa manifeste à Rome contre la présence de l'ICE aux JO d'hiver

Des membres du parti italien +Europa ont manifesté devant l’ambassade des États-Unis à Rome pour dénoncer la présence signalée d’agents de l’agence américaine de l’immigration et des douanes (ICE) dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina. Les manifestants ont sifflé et brandi des pancartes hostiles à l’ICE, dont l’une représentait des dirigeants italiens sous les traits des « trois singes de la sagesse ». Le député Riccardo Magi a qualifié la question de politique et a critiqué la position du gouvernement italien, appelant à une prise de position claire. Plusieurs eurodéputés ont, de leur côté, demandé à l’Union européenne d’examiner d’éventuelles restrictions aux activités de l’ICE en Europe, invoquant des préoccupations liées au contrôle démocratique et au respect des droits humains.

