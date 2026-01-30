Haïti : le mandat du Bureau intégré de l'ONU renouvelé jusqu'en janvier 2027

Le Conseil de sécurité a renouvelé jeudi le mandat du Bureau intégré des Nations unies en Haïti (BINUH) jusqu'au 31 janvier 2027.

C’est une mission civile chargée de soutenir la stabilité politique, les institutions de sécurité, l'état de droit et les droits de l'homme dans le pays. Elle a été créée en 2019.

Mais les États-Unis disent avoir fait pression afin d’obtenir la réduction de son mandat, invoquant le dépassement de ses prérogatives initiales. Alors que son renouvellement s’est fait à l’unanimité.

''Le résultat du vote est le suivant : le projet de résolution a recueilli 15 voix pour. Le projet de résolution a été adopté à l'unanimité en tant que résolution 2814 (2026).'', a déclaré Abukar Dahir Osman, représentant permanent auprès des Nations Unies, Somalie.

Une résolution saluée par les autorités haïtiennes, dans un contexte sécuritaire tendu. Les gangs contrôlent environ 90 % de Port-au-Prince, la capitale.

''Notre objectif est clair : protéger la population, réduire la violence, rétablir l'état de droit et créer les conditions d'une stabilité institutionnelle durable, grâce à un dialogue inclusif qui associe les Haïtiens du pays et de la diaspora.'', a déclaré Pierre Ericq Pierre, représentant permanent auprès des Nations unies, Haïti.

En Haïti, l’escalade de la violence des gangs et l’instabilité ont fait plus de 1, 4 million de déplacés selon l’ONU.