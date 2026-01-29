Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Economie

business

L'Ouganda veut réduire l'aide extérieure au budget de 84,2 %

Des panneaux publicitaires représentant Yoweri Museveni, sont visibles à Kampala, en Ouganda, le 13 janvier 2026.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Ouganda

L'Ouganda prévoit de réduire son aide budgétaire extérieure de 84,2 % en glissement annuel au cours du prochain exercice financier qui débutera en juillet.

Passant de 330, 9 milliards de shillings cette année contre 2 100 milliards en 2025. Une assistance financière constituée généralement prêt.

L’annonce a été faite mercredi par le ministère des finances du pays.

Kampala veut à travers cette mesure, compter davantage sur ses propres efforts pour financer son budget. Dans cette optique, les autorités ougandaises parient sur une augmentation des recettes intérieures de l’ordre de 9 %.

Le pays ambitionne par ailleurs de réduire ses émissions de dette intérieure de 21,1 % par rapport à la période précédente.

Ces engagements interviennent alors que l’Ouganda doit intégrer le cercle des pays producteurs de l’or noir en Afrique. Ses réserves sont estimées à 6,5 milliards de barils. Les quatrièmes plus importantes de l’Afrique subsaharienne selon le FMI.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.