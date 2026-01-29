L'Ouganda veut réduire l'aide extérieure au budget de 84,2 %

L'Ouganda prévoit de réduire son aide budgétaire extérieure de 84,2 % en glissement annuel au cours du prochain exercice financier qui débutera en juillet.

Passant de 330, 9 milliards de shillings cette année contre 2 100 milliards en 2025. Une assistance financière constituée généralement prêt.

L’annonce a été faite mercredi par le ministère des finances du pays.

Kampala veut à travers cette mesure, compter davantage sur ses propres efforts pour financer son budget. Dans cette optique, les autorités ougandaises parient sur une augmentation des recettes intérieures de l’ordre de 9 %.

Le pays ambitionne par ailleurs de réduire ses émissions de dette intérieure de 21,1 % par rapport à la période précédente.

Ces engagements interviennent alors que l’Ouganda doit intégrer le cercle des pays producteurs de l’or noir en Afrique. Ses réserves sont estimées à 6,5 milliards de barils. Les quatrièmes plus importantes de l’Afrique subsaharienne selon le FMI.