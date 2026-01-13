Francophonie : la Rwandaise Louise Mushikiwabo candidate à un 3e mandat

Le Rwanda a confirmé ce lundi que Louise Mushikiwabo briguera un troisième mandat à la tête de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Cette annonce intervient dix mois avant le XXe Sommet de la Francophonie, prévu à Phnom Penh, au Cambodge, et alors que la période de dépôt des candidatures s’achèvera fin avril.

Élue pour la première fois secrétaire générale en octobre 2018 à Erevan, en Arménie, et réélue en novembre 2022 à Djerba, Louise Mushikiwabo est saluée par Kigali pour son bilan positif. Ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères, de l’Information et de la Coopération régionale, elle possède une formation en langues et interprétation de l’Université du Delaware et maîtrise le français, l’anglais et le kinyarwanda.

Cette reconduction anticipée soulève cependant la question de la relève à l’OIF. Dans une tribune publiée en juillet 2025, Mabiala Ma-Umba, ancien directeur de l’éducation et de la jeunesse à l’OIF, soulignait que la République démocratique du Congo pourrait légitimement prétendre au poste de secrétaire général, à condition de présenter une candidature crédible et dotée d’un rayonnement international. Selon lui, cette fonction de rang quasi présidentiel requiert une personnalité capable de faciliter le consensus entre les États membres.

Depuis sa création en 1997, l’OIF a été dirigée par Boutros Boutros-Ghali, Abdou Diouf, Michaëlle Jean et Louise Mushikiwabo. Si la rotation géographique n’a jamais été un critère décisif, certains observateurs estiment que l’avenir démographique et stratégique de la Francophonie se situe en Afrique, et en particulier en RDC, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles candidatures.