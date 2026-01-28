AES : le Mali s'engage dans la production d’explosifs civils

Le Mali s'est engagé dans la production d’explosifs civils avec l’acquisition d'une part majoritaire du capital d’une société spécialisée dans la fabrication d'articles pyrotechniques.

Un communiqué publié à l'issue d'un Conseil des ministres indique que cette décision s’inscrit dans la mise en œuvre des réformes engagées dans le secteur minier depuis l’adoption du nouveau Code minier.

L'état malien détient désormais 51 % du capital de la Société Industrielle du Centre du Mali FARATCHI-CO-SA.

Cette entreprise est créée en partenariat avec la société chinoise Auxin, à la suite d’un pacte d’actionnaires signé en novembre 2024.

Il s'agit de renforcer la gestion des explosifs à usage civil, à développer une industrie locale et à améliorer les mécanismes de surveillance et de sécurité liés à leur utilisation, notamment dans les activités minières, selon la note d'information.

Les explosifs civils sont utilisés principalement dans l’exploitation aurifère industrielle, les carrières et certains travaux de génie civil.

Le Mali, l’un des principaux producteurs d’or du continent africain, dépend historiquement des importations pour l’approvisionnement de ce type de produits sensibles.