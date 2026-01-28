Iran : un mois de manifestations et une répression meurtrière

Un mois après le début des manifestations en Iran, le bilan humain de la répression reste extrêmement lourd et incertain. Les protestations ont éclaté fin décembre dans plusieurs villes, d’abord contre la crise économique et la chute du pouvoir d’achat, avant de se transformer en large mouvement anti-gouvernemental.

Selon plusieurs ONG de défense des droits humains, plus de 6 000 personnes ont été tuées depuis le début de la mobilisation, dont une grande majorité de manifestants, et des milliers d’autres cas sont encore en cours de vérification.

Le mouvement a été marqué par des manifestations quotidiennes dans de nombreuses provinces malgré un blackout internet national, une des mesures prises par les autorités pour limiter la diffusion d’informations.

Les forces de sécurité ont répondu aux rassemblements avec une force considérable, y compris des tirs à balles réelles et l’utilisation de munitions dangereuses, selon des militants et des organisations de défense des droits.

Les chiffres officiels restent inférieurs à ceux des ONG, mais même les comptes étatiques reconnaissent plusieurs milliers de morts dans le cadre de la répression.

Au-delà des pertes humaines, des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées, et l’impact social et économique du mouvement continue de se faire sentir à travers tout le pays.