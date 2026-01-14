Des milliers d'Iraniens rassemblés aux funérailles de policiers

Un rassemblement massif s’est tenu ce mercredi à Téhéran à l’occasion des funérailles de cent membres des forces de sécurité tués lors des manifestations contre le pouvoir en Iran.

La cérémonie, qui a réuni des milliers de personnes devant l’université de la capitale, a débuté par des prières en hommage aux défunts. Il s’agit de l’une des rares images diffusées par la télévision d’État iranienne depuis le début de ces manifestations meurtrières.

Selon le dernier bilan de l’ONG Iran Human Rights, basée à Genève, au moins 734 personnes ont été tuées depuis le début du mouvement, et plus de 10 000 autres ont été arrêtées. De son côté, le pouvoir judiciaire a promis des procès rapides pour les suspects.

Par ailleurs, Donald Trump brandit des menaces, tandis que Téhéran accuse Washington de chercher un prétexte en vue d’une intervention militaire destinée à renverser le régime.

Enfin, l’accès à Internet reste coupé dans le pays pour le septième jour consécutif, selon l’ONG de surveillance de la cybersécurité NetBlocks.