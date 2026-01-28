Bienvenue sur Africanews

Football : décès du père du capitaine nigérian Wilfred Ndidi

Le Nigérian Wilfred Ndidi et l'Algérien Ramiz Larbi Zerrouki se disputent le ballon lors du quart de finale de la CAN 2025, à Marrakech, au Maroc, le 10 janvier 2026   -  
Copyright © africanews
Themba Hadebe/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

avec AP

Nigéria

Le père du capitaine nigérian Wilfred Ndidi a été tué dans un accident de voiture un peu plus d’une semaine après que Ndidi a aidé les Super Eagles à terminer troisièmes de la Coupe d’Afrique des nations 2025.

Ademola Olajire, directeur de la communication de la Fédération nigériane de football, a déclaré à l’Associated Press que Sunday Ndidi est décédé mardi matin à la suite d’un accident survenu dans la ville d’Umunede, dans l’État du Delta, au Nigeria.

Wilfred Ndidi, âgé de 29 ans, a écrit dans une story Instagram à propos de sa dernière conversation avec son père mardi matin : "Avec l’excitation dans ta voix, mais au fond tu étais en train de me dire au revoir… Et toutes les choses dont on avait parlé, on n’en parlera plus ? Il ne reste que les souvenirs ?"

Ndidi a également fait référence à la célébration qu’il avait dédiée à son père après avoir marqué lors de la CAN 2025, lors de la victoire 3-2 contre la Tunisie en phase de groupes. "Même quand j’ai marqué mon tout premier but en sélection nationale, j’ai fait cette danse Papilo pour toi, mais tu es parti comme ça…", a écrit Ndidi.

La fédération a rendu hommage sur le réseau social X avec un message déclarant : "Nos pensées et nos prières vous accompagnent, vous et votre famille, en cette période difficile, Wilfred."

Le club de Wilfred Ndidi, Beşiktaş, a également exprimé ses condoléances sur X."Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès tragique du père de notre joueur Wilfred Ndidi, Sunday Ndidi, dans un accident de la route", a écrit le club turc.

Fin décembre, l’ancien champion du monde des poids lourds de boxe Anthony Joshua avait subi des blessures légères dans un accident de voiture qui avait coûté la vie à deux de ses amis près de Lagos.

