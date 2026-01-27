Sénégal : les séances d'aquagym, thérapie contre la douleur

En quête de rééducation ou pour soulager la douleur, plusieurs personnes ayant des soucis de mobilité se tournent vers des séances d'aquagym à Ngor, petit village côtier près de Dakar au Sénégal.

Chaque samedi matin, de nombreuses personnes se rassemblent sur la plage de Ngor pour faire du sport et se divertir. Des personnes à mobilité réduite figurent aussi parmi les abonnés de cette salle de sport à ciel ouvert.

Pour cette catégorie, l’aquagym est une thérapie nécessaire pour améliorer leur mobilité et gérer leurs douleurs chroniques.

''Je souffrais d'arthrose cervicale. Cela m'a paralysé. J'étais en fauteuil roulant. Après avoir utilisé un collier cervical, je suis allé (pour la première fois) au club (salle de sport) en avril (2025), puis je suis venu ici avec des béquilles. Maintenant, je me sens mieux.'', explique Ibrahima Souaré, membre du Club des Dauphins de Ngor.

Cette amélioration, est en partie, le résultat des exercices réalisés sous la supervision des entraîneurs du Club des Dauphins de Ngor. Pour soulager la douleur, les patients sont par exemple enfoncés jusqu'aux genoux dans le sable et font doucement pivoter leur torse pour soulager la douleur.

''Je peux vous dire que 60 % des membres (du Club des Dauphins de Ngor) sont orientés par des médecins. Nous travaillons avec le CNAO (Centre national d'appareillage orthopédique) à Fann (un quartier de Dakar) et de nombreux médecins.'', affirme Saliou Samb, entraîneur au Club des Dauphins de Ngor.

Divers exercices sont au programme. Papa Makane Ndiaye, membre du club, explique que voir les autres progresser est une source de motivation.

'' Travailler en groupe est très encourageant. J'ai vu un jeune homme qui était auparavant conduit à ces séances d'exercice par quelqu'un d'autre, mais qui maintenant vient en voiture pour participer aux exercices de rééducation.'', explique-t-il.

Les étirements, les exercices d'équilibre et de renforcement musculaire les pieds dans l’eau, prouvent la détermination de ces hommes et femmes à améliorer leur condition physique.