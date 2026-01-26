Maroc : le Premier ministre sénégalais évoque les incidents liés à la CAN

Plus d’une semaine après la victoire du Sénégal face au Maroc en finale de la coupe d'Afrique des nations 2025, les deux pays se sont retrouvés côte à côte ce lundi, pour échanger sur l’avenir de leur partenariat bilatéral.

Invité à Rabat au Maroc pour une visite de trois jours, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a évoqué les incidents survenus pendant la finale de la compétition de football dimanche 18 janvier.

"Cette visite intervient donc dans un contexte chargé d'émotions sportives, de débordements regrettés et d'images parfois douloureuses pour deux peuples profondément liés. Mais précisément sa portée historique réside dans la forte capacité des deux États, et États frères, de ne pas laisser l'émotion surplomber et décider du sens." "Les dérapages observés ici ou là ne doivent être ni niés ni dramatisés. Ils doivent être requalifiés comme des excès émotionnels produits par la ferveur, et non comme des fractures politiques ou culturelles.", a déclaré Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais.

Le Premier ministre sénégalais a été accueilli à Rabat par son homologue marocain Aziz Akhannouch dans le cadre de la 15ème session de la grande commission mixte de coopération sénéglao-marocaine.

« Nous sommes convaincus que la véritable victoire ne se mesure pas seulement aux résultats, mais aussi à notre capacité à investir dans le sport en tant qu'outil de développement humain et économique, et à renforcer toutes nos positions sur la scène internationale. C'est ce qu'a accompli le Maroc lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations, que notre pays a accueillie et qui restera un moment marquant dans l'histoire de cette compétition continentale. », a indiqué Aziz Akhannouch, Premier ministre du Maroc.

Cette visite a lieu alors que les tensions persistent entre les peuples des deux nations depuis les incidents qui ont émaillé le match de la finale de la CAN 2025. Des supporters s'écharppant sur les réseaux sociaux depuis la rencontre sportive.