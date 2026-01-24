Bienvenue sur Africanews

Kenya : grave accident dans la capitale, Nairobi. Bilan provisoire : un mort

Sur le lieu du drame, les pompiers tentent d'éteindre le feu.   -  
By Rédaction Africanews

avec AP

Kenya

Un camion-citerne transportant du carburant est entré en collision avec un autre poids lourd ce samedi dans la capitale kényane, Nairobi, provoquant un énorme nuage de fumée.

D'épaisses colonnes de fumée noire s'élevaient du lieu de l'accident tandis que les pompiers s'efforçaient de maîtriser l'incendie.

"Oui, c’est un camion-citerne et un lorry ya mahindi (un camion transportant des céréales) qui se sont cognés. Nous sommes actuellement en train d'aider à éteindre le feu", confirme Peter Njoroge, un habitant de Nairobi.

Selon les médias locaux, l'un des conducteurs impliqués dans la collision a été tué.

L'accident s'est produit sur la rocade sud.

Les autorités locales n'ont pas communiqué davantage de détails sur la situation ni sur l'état des autres personnes impliquées.

