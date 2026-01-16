Rodgers, l'un des gardiens kényans des oiseaux du lac Nakuru

Rodgers Oloo Magutha n’a pas choisi sa passion : elle s’est imposée à lui.

Avec un milan noir perché sur sa tête et des pigeons volant autour de sa modeste maison, sa mission semble évidente. Depuis son enfance près du parc national du lac Nakuru, au Kenya, Rodgers a trouvé sa voie : sauver les oiseaux blessés et leur redonner leur liberté.

Grandir à quelques pas du lac Nakuru, l’un des joyaux ornithologiques de l’Afrique, a marqué Rodgers à jamais. Enfant, il se faufilait dans le parc pour observer les flamants roses, les cigognes et les milans. « Je venais ici pour voir les oiseaux, pour écouter l’eau », se souvient-il. « C’est là que tout a commencé. »

Ce qui n’était qu’une curiosité d’enfant est devenu une vocation : sauver, soigner et libérer les oiseaux en détresse. En près de deux décennies, Rodgers a secouru plus de 20 espèces différentes, des milans noirs aux chouettes effraies, en passant par les marabouts et les corbeaux pie africains.

Au Kenya, les oiseaux meurent par milliers à cause des activités humaines, les collisions avec les lignes électriques ou la perte de leur habitat naturel. Des gens comme Rodgers comblent un vide critique mais ils ont besoin de formation, de licences, de refuges légaux selon Paul Gacheru, expert en conservation chez Nature Kenya.

Rodgers rêve d'ouvrir un refuge pour oiseaux, un lieu sûr, légal et adapté à leurs besoins. En attendant, il poursuit son travail dans l'ombre, guidé par le même émerveillement que lorsqu'enfant, il regardait les oiseaux s'envoler du lac Nak