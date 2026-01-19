Bienvenue sur Africanews

Kenya : '' Boda Girls'', des motocyclistes au service de la santé maternelle

Les '' Boda Girls'' au Kenya   -  
By Rédaction Africanews

Kenya

Dans les zones rurales de l'ouest du Kenya, une équipe de motocyclistes qualifiées aide les femmes enceintes à se rendre plus rapidement dans les cliniques et les hôpitaux. Elles font partie des ‘’ Boda Girls’’.

L’initiative vise à surmonter l'un des obstacles majeurs dans le domaine des soins maternels : la fiabilité des transports. Nombre de ces conductrices portant des blouses roses, sont infirmières ou agentes de santé communautaires.

‘’ Il existe un fossé en matière de transport et, comme nous le savons tous, l'accès aux transports est l'un des aspects les plus négligés de la santé et de l'autonomisation économique des femmes, en particulier dans les zones rurales où la distance et le coût constituent des obstacles à l'accès aux soins de santé.’’, déclaré Nancy Akeyo, PDG de Boda Girls Kenya.

Leur mission : s'assurer que les femmes enceintes des zones périphériques puissent se rendre gratuitement dans des centres hospitaliers pour diverses consultations. Beaucoup de patientes estiment qu'il est plus sûr de se faire transporter par une femme.

‘’ Je préfère être conduite à l'hôpital par une femme, car ma famille et moi-même nous sentons plus à l'aise et en confiance avec une conductrice qu'avec un homme à moto.’’, explique Maureen Achieng, kenyane.

Plusieurs femmes ont du mal à payer les transports publics ou n'ont tout simplement aucun moyen de se rendre à l'hôpital à temps.

