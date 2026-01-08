La Zambie renonce à la prolongation de son prêt avec le FMI

La Zambie renonce à prolonger son programme de financement avec le Fonds monétaire international. Le FMI a annoncé que le gouvernement zambien avait abandonné son projet de prolongation du prêt, qui arrive à échéance à la fin du mois.

Les autorités avaient initialement demandé une extension d’un an du mécanisme de crédit élargi. Mais elles ont finalement informé le FMI qu’elles ne poursuivraient pas cette option, sans en préciser les raisons.

Conclu en 2022, ce programme visait à aider la Zambie à rétablir la soutenabilité de sa dette, après le défaut de paiement du pays en 2020. La sixième et dernière revue de l’accord doit encore être examinée par le conseil d’administration du FMI à la fin du mois de janvier.

Une prolongation aurait permis à Lusaka d’obtenir environ 145 millions de dollars supplémentaires. Cette décision intervient alors que le président Hakainde Hichilema se prépare à des élections prévues en août, dans un contexte économique toujours tendu, marqué par une inflation à deux chiffres.

Le gouvernement se veut toutefois optimiste. Il prévoit une amélioration des finances publiques à partir de 2026, avec une forte réduction du déficit budgétaire et une croissance économique attendue au-delà de 6 %, après plusieurs années de restructuration de la dette et une grave sécheresse.