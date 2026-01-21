Bienvenue sur Africanews

Côte d'Ivoire : l'ex-Premier ministre Robert Beugré Mambé, reconduit

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, au centre, et le Premier ministre ivoirien Robert Beugre Mambe, deuxième à droite, au stade Alassane Ouattara à Ebimpe, Abidjan,   -  
Copyright © africanews
Andrew Caballero-Reynolds/AP
By Rédaction Africanews

Côte d'Ivoire

Robert Beugré Mambé a été reconduit dans ses fonctions de Premier ministre de Côte d'Ivoire.

Nommé ce mercredi 21 janvier par le président Alassane Ouattara, M. Mambé avait déjà occupé ce poste de 2023 jusqu’à la dissolution du gouvernement le 7 janvier dernier.

En le désignant, le chef de l'État ivoirien lui a également demandé de proposer un « gouvernement dans les plus brefs délais ».

Âgé de 74 ans, Robert Beugré Mambé a relevé plusieurs défis à l’instar de l’organisation félicitée de la CAN 2024. Il a également conduit la mise en œuvre du programme national de développement.

Membre du Rassemblement houphouëtistes pour la démocratie et la paix, Rhdp, parti au pouvoir, il a remporté les élections législatives de décembre dernier à Songon.

La composition du gouvernement devrait bientôt être annoncée.

