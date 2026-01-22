Ghana : le taux de pauvreté en recul pour le 3ème trimestre consécutif

Le taux de pauvreté au Ghana enregistre une chute à 21,9% au troisième trimestre 2025. Ces données diffusées par le service statistique du Ghana, confirment une amélioration des conditions de vie dans tout le pays.

Le recul a été observé sur les deux précédents trimestres également, ce qui prouve une évolution constante et marquent une sortie de pauvreté pour environ 950 000 personnes entre le troisième trimestre 2024 et le troisième trimestre 2025.

Ces données sont calculées sur l’indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) qui s’appuie sur des indicateurs dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’emploi, et des conditions de vie notamment.

Si l’amélioration de la pauvreté au niveau national est indéniable, des inégalités persistent toutefois en fonction des régions, avec de vraies disparités qui persistent entre les zones rurales et les zones urbaines; une répartition uniforme des progrès nationaux reste à travailler.