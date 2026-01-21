Haïti : un véhicule de police attaqué à Port-au-Prince

Un véhicule d'une unité spécialisée de la police en Haïti a été attaquée lundi par des gangs présumés lors d'une patrouille dans les rues de Port-au-Prince, la capitale.

Cinq policiers et deux journalistes étaient à bord du véhicule qui patrouillait dans un quartier de Port-au-Prince. Une épaisse fumée a rapidement envahi l'intérieur du blindé, dont le toit a pris feu.

Etienne faisait partie des volontaires qui ont aidé les policiers à éteindre l’incendie. ''Nous devons aider la police. La population doit s'impliquer. Aujourd'hui, les bandits sont contre nous, contre le peuple. S'ils n'étaient pas contre nous, ils ne brûleraient pas nos maisons, ils ne brûleraient pas les maisons à Solino, ils ne brûleraient pas notre maison à Delmas.'', explique cet habitant de la capitale.

Environ 90 % de la capitale haïtienne est contrôlée par les gangs. Depuis deux ans, des policiers Kenyans ont posé leurs valises en Haïti afin de lutter contre ces groupes armés dans le cadre d’une mission soutenue par l’ONU. Mais elle peine à obtenir des résultats faute de moyens. En septembre, les Nations unies ont approuvé la création d'une '' force de répression des gangs''.

Les exactions de ces hommes armés ont provoqué le déplacement d’au moins 1,4 million de personnes à l’intérieur du pays. C’est dans ce contexte que des élections sont attendues dans ce pays cette année, les premières depuis dix ans.