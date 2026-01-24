Haïti : de jeunes policiers diplômés dans un contexte de chaos politique

Vendredi, 800 jeunes hommes et femmes vêtus de l'uniforme officiel ont obtenu leur diplôme de l'académie de police de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti.

La remise des diplômes aux jeunes officiers a lieu dans un contexte de troubles politiques au sein du pouvoir.

La crise politique en Haïti s'est aggravée vendredi lorsque le Président du conseil de transition du pays a annoncé que la majorité des membres du conseil avaient voté en faveur du limogeage du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, très contesté.

Edgard Leblanc Fils a fait cette annonce lors d'une conférence de presse aux côtés de Leslie Voltaire, autre membre du conseil, défiant ainsi les appels du gouvernement américain à maintenir la stabilité au sein du pouvoir.

Leblanc a déclaré que le conseil remplacerait Fils-Aimé dans un délai de 30 jours.

Fils-Aimé, ainsi que d'autres membres du Conseil, dont le Président Laurent Saint-Cyr, étaient présents à la cérémonie de remise des diplômes.

Tensions au sein du Conseil de transition

Dans son discours à l'académie de police, le Premier ministre n'a pas évoqué la décision du Conseil présidentiel provisoire de le destituer et a déclaré qu'il continuerait à soutenir la police nationale dans sa lutte pour rétablir la sécurité dans le pays.

Saint-Cyr, qui avait déclaré en début de semaine qu**'il s'opposait à toute tentative visant à affaiblir le gouvernement**, a déclaré plus tôt cette semaine qu'il s'opposait à toute tentative visant à compromettre la stabilité du gouvernement avant le 7 février - date officiel de la fin de l'activité du Conseil -s'est également exprimé lors de la cérémonie de remise des diplômes.

"Nous nous sommes ralliés à la majorité. La majorité, ce n'est pas deux, trois, quatre ou cinq personnes. La majorité, c'est l'ensemble de la population", a-t-il déclaré.

Ces luttes intestines ont suscité une réaction immédiate de la part des États-Unis. Un porte-parole a déclaré que le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'était entretenu avec Fils-Aimé pour réaffirmer le soutien des États-Unis à la stabilité et à la sécurité d'Haïti et avait déclaré que la violence des gangs ne pouvait être stoppée que par un leadership fort et cohérent, avec le soutien total du peuple haïtien.

Rubio a également déclaré que le conseil "devait être dissous avant le 7 février, sans que des acteurs corrompus ne cherchent à s'immiscer dans le processus électoral haïtien à leur propre profit", a déclaré le porte-parole adjoint principal Tommy Pigott.

Dans le même temps, la police nationale haïtienne tente de réprimer la violence des gangs avec l'aide d'une mission soutenue par l'ONU et dirigée par la police kenyane, qui reste en sous-effectif et sous-financée.

Plus de 8 100 meurtres ont été signalés dans tout Haïti entre janvier et novembre de l'année dernière, "les chiffres étant probablement sous-estimés en raison de l'accès limité aux zones contrôlées par les gangs", selon le rapport de l'ONU.