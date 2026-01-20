Maroc : le Premier ministre reçoit une délégation du Congrès américain

Dans le cadre du renforcement des relations stratégiques entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a tenu lundi à Rabat des entretiens avec une délégation du Congrès américain, sous l’égide du Roi Mohammed VI et du Président Donald Trump.

La rencontre a été l’occasion de passer en revue les grands projets de réforme et les initiatives pionnières engagées par le Royaume, sous la conduite de Mohamed VI, ainsi que de saluer le soutien constant des États-Unis au plan d’autonomie des provinces du Sud dans le cadre de la souveraineté marocaine.

Les échanges ont également permis de souligner la dynamique croissante des relations économiques bilatérales et de confirmer le potentiel du Maroc en tant que hub régional pour les investissements américains, dans le cadre d’un partenariat « gagnant-gagnant ».

Les deux parties ont rappelé les liens historiques séculaires entre le Maroc et les États-Unis, depuis la signature en 1787 du Traité de paix et d’amitié, le plus ancien document diplomatique liant les États-Unis à un pays étranger, illustrant la longévité et la profondeur des relations bilatérales.

Cette visite s’inscrit dans un contexte diplomatique élargi, marqué par l’invitation adressée au Roi Mohammed VI de rejoindre le « Conseil de paix » initié par le Président américain Donald Trump, destiné à soutenir la paix au Moyen-Orient et à contribuer à la résolution des conflits dans le monde. Le Royaume du Maroc a salué cette initiative, qui témoigne de la reconnaissance internationale du rôle de leadership et de médiation du Roi dans les affaires de paix.