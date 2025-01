Éthiopie : le Noël orthodoxe célébré avec ferveur

En Ethiopie, des pèlerins et les touristes se sont donné rendez-vous au pied de l'une des plus anciennes églises du monde.

Construite dès le XIIe siècle à partir de roches massives, et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'église de Lalibela, se transforme en lieu de pèlerinage chaque année au moment de la célébration du Noël orthodoxe. L'Ethiopie, est l'une des premières nations à avoir accepté le christianisme au IVe siècle.

Lidet, le nom donné à cette cérémonie religieuse connaît son point d'orgue le 7 janvier après trois jours de commémoration. Ces festivités uniques et historiques rassemblent chaque année des milliers de personnes venus du monde entier.

L'expérience de Lalibela remet au goût du jour les pratiques orthodoxes anciennes à l'ère de la modernité s'enthousiasme un touriste : certains vêtements, instruments et traditions sont les mêmes depuis des centaines d'années. C'est donc très historique. Même ce matin, lorsque nous sommes descendus dans l'église et que nous regardons dehors, nous ne savons pas si nous sommes en 2025. Cela peut être n'importe quand au cours des mille dernières années. Lalibela est donc un lieu où l'ancien et le moderne se rencontrent.

Les Éthiopiens suivent le calendrier julien, qui compte 13 jours de plus que le calendrier grégorien, utilisé par les églises catholiques et protestantes. Ils clôturent traditionnellement cette fête en abattant des animaux et par des grands dîners familiaux.