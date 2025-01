Éthiopie : les chrétiens orthodoxes célèbrent Noël

Drapés dans des habits blancs, symbole de la naissance du christ, des milliers de chrétiens orthodoxes éthiopiens ont assisté lundi à la messe de de minuit. Ils célébraient Noël qui tombe le 7 janvier, conformément au calendrier julien utilisé en Éthiopie.

L’évènement marque aussi la fin d'une période de jeûne de 43 jours.

« Nous célébrons la naissance de Jésus-Christ et nous sommes remplis de joie. Nous attendons avec impatience l'organisation d'autres programmes spirituels à l'avenir. » , explique Menalem Eshetu, adepte de la foi orthodoxe.

Chants et prières ont dominé la messe de Noel. La fête de la nativité est aussi l’occasion de faire preuve de générosité en direction de démunis, notamment des victimes de conflits qui ont trouvé refuge dans la capitale.

Ces célébrations font suite à une série de tremblements de terre survenus la semaine dernière dans les régions d'Afar, d'Amhara et d'Oromia, qui ont entraîné le déplacement de milliers de personnes et la destruction de biens d'une valeur considérable.

« Nous ne venons pas ici pour nous rassembler, célébrer la fete et repartir. Nous faisons de bonnes actions en sortant. Lorsque l'Église chrétienne célèbre ses fêtes, il y a un bel effort de la part de ceux qui peuvent donner un coup de main à ceux qui sont dans le besoin, et les bénéficiaires expriment leur gratitude. Pendant ces fêtes, nous aidons les nécessiteux, nous renforçons les faibles, nous nous soutenons les uns les autres et nous renforçons notre unité. Ainsi, le festin représente plus qu'une simple célébration », raconte Isaias Seyoum, prêtre de l'église Selassie d'Addis-Abeba .

Après Noel, les Éthiopiens attendent désormais le nouvel an qui tombe le 11 septembre dans leur pays.