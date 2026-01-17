Gaza : un comité palestinien provisoire se réunit pour la première fois au Caire

Le comité palestinien provisoire, chargé de la gouvernance civile de la bande de Gaza durant la phase de transition post-conflit, s’est réuni pour la première fois, vendredi, au Caire.

Cette instance technocratique, récemment constituée, est appelée à administrer temporairement le territoire palestinien, à assurer la continuité des services essentiels et à préparer la reconstruction de l’enclave, durement touchée par les combats.

Composé de quinze experts palestiniens issus de secteurs clés de l’administration civile, le comité est placé sous la présidence d’Ali Shaath, ancien vice-ministre au sein de l’Autorité palestinienne. Ce comité siégera provisoirement dans la capitale égyptienne jusqu’à ce que les conditions permettent son installation à Gaza. Cette configuration transitoire vise à garantir une mise en œuvre progressive et sécurisée du dispositif de gouvernance.

Les travaux du comité s’inscrivent dans le cadre de la deuxième phase du plan de paix américain, annoncée récemment par l’envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. Cette phase prévoit la mise en place d’une administration civile technocratique palestinienne, opérant sous la supervision d’un « Conseil de paix » à présidence américaine, parallèlement au déploiement d’une force internationale chargée d’assurer la stabilité et la sécurité durant la transition.

Selon les participants, la réunion inaugurale a porté en priorité sur les besoins humanitaires urgents, la remise en état des infrastructures critiques et les premières étapes de la reconstruction. Ali Shaath a indiqué que celle-ci s’effectuerait conformément au plan élaboré par l’Égypte en coordination avec les pays arabo-musulmans, un plan qui exclut tout déplacement de population hors de la bande de Gaza.

Le comité adopte une répartition des tâches par domaines d’expertise, selon une logique sectorielle, afin de structurer efficacement la gouvernance civile. Les portefeuilles couvrent notamment l’énergie, les transports, la santé, l’agriculture, l’éducation, les finances, l’économie, l’eau, ainsi que les affaires sociales et les questions liées aux femmes. Le volet sécuritaire doit, pour sa part, être géré en coordination avec les mécanismes internationaux prévus par le plan de transition.

Le dispositif prévoit également un désarmement progressif du Hamas, selon des modalités graduelles et non violentes, dans le cadre plus large du cessez-le-feu en vigueur.