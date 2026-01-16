Bienvenue sur Africanews

Une frappe aérienne israélienne à Gaza tue un commandant du Hamas et quatre autres personnes

Le 15 janvier 2026 Israël a mené une frappe aérienne au centre de la bande de Gaza qui a touché une maison à l’ouest de Deir al-Balah, tuant cinq personnes, selon des responsables hospitaliers. Le Hamas a indiqué que l’une des victimes était Mahmoud al Houli, un commandant de sa branche armée, les Brigades al-Qassam. Le mouvement a qualifié la frappe d’assassinat et a accusé Israël d’attiser les tensions pendant un cessez-le-feu fragile. Dès vendredi matin, les habitants sont revenus dans la rue endommagée pour inspecter l’immeuble effondré et récupérer leurs effets personnels. Des proches se sont rassemblés à l’hôpital des Martyrs d’Al-Aqsa pour les prières funéraires, en silence dans la cour. Présentant la frappe comme une réponse à des violations présumées du cessez-le-feu par le Hamas et le Jihad islamique, Israël a affirmé agir dans un contexte de tensions croissantes autour de la trêve. Le Hamas a déclaré que l’attaque violait le cessez-le-feu, en évoquant plus de 400 morts palestiniens dans des incidents similaires depuis l’accord d’octobre 2025, alors que celui-ci s’apprête à entrer dans sa deuxième phase.

Israël Cessez-le-feu Hamas Bande de Gaza

