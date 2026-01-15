L'Ouganda aux urnes pour une présidentielle sous haute tension

En Ouganda, des électeurs faisaient la queue jeudi pour élire leur prochainprésident. Le sortant Yoweri Museveni 81 ans, au pouvoir depuis 1986 est brigue un nouveau mandat. Il doit affronter sept autres candidats dont Robert Kyagulanyi connu sous le nom de Bobi Wine.

Plus de 21 millions d’électeurs sont attendus aux urnes sur fond de coupure d’accès à internet. Les autorités invoquant la désinformation, la fraude électorale et l'incitation à la violence. Alors que des dysfonctionnements sur le plan, logistique sont déjà signalés.

''En tant qu'électeur, je suis frustré parce que je suis venu ici pour voter, mais maintenant je pense que je perds confiance dans le vote car j'ai constaté que les machines ne fonctionnent pas, et ils nous ont assuré que personne ne pourrait voter sans passer par la biométrie.'', raconte anglais Juma Katongole, habitant de Kampala.

Le président de la commission électorale nationale, a appelé les Ougandais à faire preuve de tolérance lors du scrutin.

La campagne électorale s’est déroulée dans un climat de peur, nourrie par la ‘’répression brutale’’ menée par les forces de sécurité selon par l Amnesty International.

Les autorités ont également suspendu les activités de plusieurs groupes civiques pendant la campagne électorale. That Group, un important organisme de surveillance des médias, a fermé ses bureaux mercredi après que le ministère de l'Intérieur a affirmé dans une lettre que le groupe était impliqué dans des activités ''préjudiciables à la sécurité et aux lois de l'Ouganda. ''