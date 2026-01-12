Syrie : retour prudent des habitants dans un quartier disputé d’Alep

À Achrafieh et ses environs, les ambulances et les équipes de secours s’activent pour venir en aide aux habitants restés piégés après plusieurs jours de combats. Les secouristes dégagent les décombres et inspectent les zones à la recherche de mines et d’engins non explosés. Les affrontements ont éclaté en début de semaine, après l’enlisement des discussions entre le gouvernement et les Forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes, sur un plan d’intégration de leurs unités dans l’armée nationale. Depuis, les forces gouvernementales ont pris le contrôle d’Achrafieh et de Bani Zaid. Si le calme est revenu, les autorités estiment que le retour des habitants restera limité tant que les engins explosifs n’auront pas été retirés, laissant de nombreuses familles dans l’attente. Le bilan fait état d’au moins 22 morts et de plus de 140 000 déplacés, dans les combats les plus violents observés depuis la chute de Bachar el-Assad fin 2024.