Syrie : une lente reconstruction après la chute du régime Assad

Près d'un an après la chute de Bachar El Assad, les Syriens sont confrontés à des difficultés au quotidien. L’économie est au ralenti et dans certaines régions les habitants attendent toujours la reconstruction des infrastructures et logements détruits durant les combats.

Même si le pays sort de son isolement diplomatique, les attentes de la population sont nombreuses et loin d’avoir été satisfaites.

"Cela fait un an que le régime est tombé, j'espère qu'ils pourront enlever les vieilles maisons détruites et construire des tours, j'aimerais que des entreprises internationales viennent nous aider à réparer nos routes, à régler nos problèmes d'électricité et d'eau. Je n'ai toujours pas d'eau ici, je vais vivre ici sans eau", confie Maher al-Homsi, résident du camp de Yarmouk.

Selon les Nations Unies, 90 % de la population du pays vit dans la pauvreté, et la majorité d'entre elle dépend de l'aide humanitaire pour survivre. Avec le peu d'argent qu'ils ont, certains souhaiteraient reconstruire mais sont freinés par l’ampleur de la tâche.

"J'ai quitté le camp au début du conflit, et j'essaie toujours de revenir, parce que la réparation de ma maison va me coûter 150 millions de lires (plus de 11 500 dollars). Les tuiles, le bois, tout va me coûter, c'est pire que si la maison était restée à l'état de squelette, parce que maintenant nous devons enlever tous les morceaux détruits et ensuite reconstruire", déplore le résident du camp de Yarmouk.

Depuis qu'Assad a été chassé du pouvoir en décembre dernier à la suite d'une offensive éclair des rebelles, les pays du Golfe ont manifesté leur volonté d'investir dans la reconstruction du pays.

En juillet dernier, la Syrie et l'Arabie saoudite ont annoncé 47 accords d'investissement, d'une valeur de plus de 6 milliards de dollars.

Sur le terrain, pourtant les progrès restent lents. Le pays est confronté à des coupures d'eau et d'électricité, et près de la moitié de la population est confrontée à l'insécurité alimentaire.

Les gens espéraient que la reconstruction du pays progresserait et que les quartiers détruits redeviendraient habitables, mais de nombreuses régions du pays sont encore jonchées de décombres et de destructions.

En 2017, les Nations unies ont estimé que la reconstruction de la Syrie coûterait au moins 250 milliards de dollars, un chiffre qui, selon certains experts, pourrait atteindre 400 milliards de dollars.