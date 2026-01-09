Syrie : des milliers de civils fuient Alep alors que les combats s'intensifient

Alors que les combats s’intensifient à Alep, dans le nord du pays, des dizaines de milliers d’habitants ont fui des zones à majorité kurde disputées, après des affrontements entre les forces gouvernementales et les Forces Démocratiques Syriennes dirigées par les Kurdes. Les rues d’Achrafiyé et de Cheikh Maqsoud se sont en grande partie vidées de leurs habitants, après des ordres d’évacuation diffusés par les autorités locales. Partout dans la ville, des mosquées et des centres d’accueil abritent désormais des familles déplacées, usées par plus d’une décennie de conflit. Cette nouvelle flambée de violences s’inscrit dans un contexte politique bloqué. L’accord conclu en mars entre Damas et les FDS, censé préparer l’intégration des forces kurdes dans l’armée d’ici 2025, reste largement lettre morte.