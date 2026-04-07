Rwanda : 32 ans après le génocide, mémoire et prévention au cœur des hommages

Le Rwanda et la communauté internationale commémorent, ce 7 avril 2026, le 32e anniversaire du génocide contre les Tutsi, qui a coûté la vie à plus d’un million de personnes en 1994.

À cette occasion, l’Union africaine organise à Addis-Abeba la cérémonie Kwibuka 32, un moment de recueillement et de mémoire. Au programme : une marche du souvenir, l’allumage de la flamme commémorative et le lancement d’un mémorial virtuel des droits humains. Diplomates, responsables politiques, organisations internationales et membres de la société civile sont attendus.

Cette journée vise à honorer les victimes, soutenir les survivants et réaffirmer l’engagement du continent africain à prévenir de tels crimes.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a lui aussi rendu hommage aux victimes et appelé à tirer les leçons du passé. Il a reconnu l’échec de la communauté internationale à empêcher le génocide et insisté sur la nécessité de lutter contre la haine et les discours incitant à la violence.

« Nous devons apprendre des échecs du passé et protéger les vivants », a-t-il déclaré.

En seulement 100 jours, en 1994, plus d’un million de personnes, principalement des Tutsi mais aussi des Hutu modérés, ont été tuées dans l’un des pires massacres du XXe siècle.

Chaque année, le 7 avril est une journée internationale de réflexion, destinée à entretenir la mémoire et à renforcer les efforts pour prévenir les génocides à travers le monde.