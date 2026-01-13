Manifestations en Iran : des centaines de morts, Internet coupé

En Iran, la répression des manifestations s’intensifie. Selon le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme, plusieurs centaines de personnes ont déjà perdu la vie.

Le gouvernement a coupé Internet dans tout le pays depuis plus de quatre jours et demi, invoquant des « opérations terroristes » et des « ordres venus de l’étranger ». Mais pour les ONG, il s’agit surtout de cacher la violence exercée contre les manifestants.

L’Union européenne dénonce un usage « excessif de la force » et menace de nouvelles sanctions.

La France et les États-Unis, ainsi que d’autres pays, appellent leurs ressortissants à quitter l’Iran ou, s’ils restent, à « faire profil bas » et à éviter les rassemblements.