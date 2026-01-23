Bienvenue sur Africanews

Iran : plus 5 000 personnes tuées dans des manifestations selon des activistes

Des manifestants en soutien au peuple iranien à Rome, samedi 17 janvier 2026.   -  
By Rédaction Africanews

Iran

Plus de 5000 morts, c’est le bilan de la répression des manifestations en Iran selon des activistes dans le pays, contre 3 117 d’après le bilan officiel.

Alors que 26 800 personnes ont été arrêtées selon L'agence de presse américaine Human Rights Activists News Agency.

Une répression à huis clos, le pays étant privé d’accès à internet depuis quatorze jours. C’est dans le contexte que le président américain Donald Trump a annoncé qu’une armada se dirige vers l’Iran et le golfe persique. Sans en dire plus sur la composition de la flotte. Face à la menace, l’Iran a promis un sort ‘’ douloureux’’ aux États-Unis et à Israël.

De nombreuses villes iraniennes sont en proie aux manifestations depuis le 28 décembre.

