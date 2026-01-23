Iran : plus 5 000 personnes tuées dans des manifestations selon des activistes

Iran
Plus de 5000 morts, c’est le bilan de la répression des manifestations en Iran selon des activistes dans le pays, contre 3 117 d’après le bilan officiel.
Alors que 26 800 personnes ont été arrêtées selon L'agence de presse américaine Human Rights Activists News Agency.
Une répression à huis clos, le pays étant privé d’accès à internet depuis quatorze jours. C’est dans le contexte que le président américain Donald Trump a annoncé qu’une armada se dirige vers l’Iran et le golfe persique. Sans en dire plus sur la composition de la flotte. Face à la menace, l’Iran a promis un sort ‘’ douloureux’’ aux États-Unis et à Israël.
De nombreuses villes iraniennes sont en proie aux manifestations depuis le 28 décembre.
