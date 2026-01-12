Soudan : l'administration retourne dans la capitale [Africanews Today]

La barre symbolique de 1000 jours de guerre civile est franchie au Soudan. Moment choisi par les dirigeants pour ramener l’administration officielle du pays à la capitale Khartoum, que l’armée régulière affirme contrôler désormais. Près de 3 ans de combat contre les forces de soutien rapide avaient obligé les autorités à s’établir à Port Soudan.

Au Bénin, environ 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dimanche pour élire les 109 membres du parlement ainsi que 77 représentants municipaux. Les résultats sont attendus très vite, mais les experts s’attendent déjà à une écrasante majorité de la mouvance au pouvoir.

En Ouganda, la tension monte à l’approche des élections présidentielles. Les organismes de droit de l’homme dénoncent une violente répression d’opposant alors que le président Yoweri Museveni brigue un septième mandat à la tête du pays. À l’église, les fidèles chrétiens prient pour un scrutin apaisé.

En République démocratique du Congo, le Bureau de coordination des affaires humanitaires dénonce l’augmentation des cas de violence contre les travailleurs des ONG. OCHA a dressé un nouveau bilan de 626 incidents répertoriés en 2025 dans le pays, avec une flambée particulière en décembre dans l’Est.

Agenda

Le 14 janvier, connaîtra les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc avec des oppositions :

Sénégal vs Egypte à 17 h 00

Maroc vs Nigeria à 20 h 00 heure GMT.

Le 15 janvier, l’Ouganda votera pour élire à la fois son président de la République, mais aussi les députés et les représentants locaux. Des élections générales où les populations redoutent des violences face à la répression des opposants.

Le 17 janvier, Mamady Doumbouya sera investi dans ses fonctions de président de la République de Guinée. Cette cérémonie marquera l'entrée officielle du président élu dans son mandat de sept ans mais aussi la fin officielle de la transition politique après le coup d’état de 2021.

Et le 18 janvier, la Coupe d’Afrique des Nations connaîtra le nom du champion 2025 au Maroc - au terme d’un mois de compétition très disputée entre les meilleures équipes du continent.