Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Web

web

RDC : quelle est la stratégie du M23 ? [Africanews Today]

RDC : quelle est la stratégie du M23 ? [Africanews Today]
Pascale-Mahé Keingna   -  
Copyright © africanews
Africanews
By Pascale Mahe Keingna

République démocratique du Congo

Alors que l’élection présidentielle en Centrafrique aura lieu le 28 décembre prochain, le coup d’envoi de la campagne a été donné à Bangui par le président sortant Faustin Archange Touadéra, un reportage de Joël Kouam et Serge Léger Kokpakpa.

Après la prise de la ville d’Uvira dans l’est de la République démocratique du Congo par les troupes du M23 le 10 décembre dernier, les affrontements entre les rebelles et les forces armées nationales ont laissé des traces dans les villes voisines de Kamanyola, Katogota et Luvungi.

Et après la prise d’Uvira, que peuvent attendre les Congolais dans les prochains jours, quelle est la stratégie des rebelles du M23 ? Nous vous apportons des éléments de réponse grâce à l’analyse du politologue congolais Christian Moleka.

Pour éviter que leurs maisons ne soient ensevelies sous les eaux, les Akuak, communauté sud soudanaise qui vit sur le canal du Nil, reconstruisent chaque année, à mains nues, les défenses de la rivière à l’aide d’argile et de papyrus.

Et comme chaque semaine dans Africanews Today, place à notre agenda de la semaine et ses quelques dates à retenir :

  • Le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, est attendu à Londres les 15 et 16 décembre pour une conférence de la Banque africaine de développement. Cette rencontre de deux jours vise à mobiliser des ressources pour le Fonds africain de développement destinées aux pays africains à faible revenu.
  • Le Congrès du Travail du Nigéria appelle à une manifestation nationale pour le 17 décembre. Le parti dénonce la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays et condamne les activités des bandits et des kidnappeurs.
  • Le 21 décembre a lieu le match inaugural de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 organisée au Maroc. Membre du groupe A, le pays hôte devra affronter le Mali, la Zambie et les Comores durant la première phase de poules.
  • Le deuxième sommet des chefs d’Etat de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) se déroule les 22 et 23 décembre à Bamako au Mali. Les dirigeants du Burkina Faso, du Niger et du Mali échangeront sur des dossiers institutionnels comme l’état d’avancement de la banque confédérale pour l'investissement et le développement.

Articles Connexes

Les plus consultés

Articles Connexes

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.