RDC : quelle est la stratégie du M23 ? [Africanews Today]

Alors que l’élection présidentielle en Centrafrique aura lieu le 28 décembre prochain, le coup d’envoi de la campagne a été donné à Bangui par le président sortant Faustin Archange Touadéra, un reportage de Joël Kouam et Serge Léger Kokpakpa.

Après la prise de la ville d’Uvira dans l’est de la République démocratique du Congo par les troupes du M23 le 10 décembre dernier, les affrontements entre les rebelles et les forces armées nationales ont laissé des traces dans les villes voisines de Kamanyola, Katogota et Luvungi.

Et après la prise d’Uvira, que peuvent attendre les Congolais dans les prochains jours, quelle est la stratégie des rebelles du M23 ? Nous vous apportons des éléments de réponse grâce à l’analyse du politologue congolais Christian Moleka.

Pour éviter que leurs maisons ne soient ensevelies sous les eaux, les Akuak, communauté sud soudanaise qui vit sur le canal du Nil, reconstruisent chaque année, à mains nues, les défenses de la rivière à l’aide d’argile et de papyrus.

Et comme chaque semaine dans Africanews Today, place à notre agenda de la semaine et ses quelques dates à retenir :