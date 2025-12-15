RDC : quelle est la stratégie du M23 ? [Africanews Today]

République démocratique du Congo
Alors que l’élection présidentielle en Centrafrique aura lieu le 28 décembre prochain, le coup d’envoi de la campagne a été donné à Bangui par le président sortant Faustin Archange Touadéra, un reportage de Joël Kouam et Serge Léger Kokpakpa.
Après la prise de la ville d’Uvira dans l’est de la République démocratique du Congo par les troupes du M23 le 10 décembre dernier, les affrontements entre les rebelles et les forces armées nationales ont laissé des traces dans les villes voisines de Kamanyola, Katogota et Luvungi.
Et après la prise d’Uvira, que peuvent attendre les Congolais dans les prochains jours, quelle est la stratégie des rebelles du M23 ? Nous vous apportons des éléments de réponse grâce à l’analyse du politologue congolais Christian Moleka.
Pour éviter que leurs maisons ne soient ensevelies sous les eaux, les Akuak, communauté sud soudanaise qui vit sur le canal du Nil, reconstruisent chaque année, à mains nues, les défenses de la rivière à l’aide d’argile et de papyrus.
Et comme chaque semaine dans Africanews Today, place à notre agenda de la semaine et ses quelques dates à retenir :
- Le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, est attendu à Londres les 15 et 16 décembre pour une conférence de la Banque africaine de développement. Cette rencontre de deux jours vise à mobiliser des ressources pour le Fonds africain de développement destinées aux pays africains à faible revenu.
- Le Congrès du Travail du Nigéria appelle à une manifestation nationale pour le 17 décembre. Le parti dénonce la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays et condamne les activités des bandits et des kidnappeurs.
- Le 21 décembre a lieu le match inaugural de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 organisée au Maroc. Membre du groupe A, le pays hôte devra affronter le Mali, la Zambie et les Comores durant la première phase de poules.
- Le deuxième sommet des chefs d’Etat de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) se déroule les 22 et 23 décembre à Bamako au Mali. Les dirigeants du Burkina Faso, du Niger et du Mali échangeront sur des dossiers institutionnels comme l’état d’avancement de la banque confédérale pour l'investissement et le développement.
02:33
Centrafrique : lancement en fanfare de la campagne présidentielle
01:41
Aux portes du Burundi, le désespoir des Congolais fuyant le Sud-Kivu
01:00
Centrafrique : les élections générales du 28 décembre sous haute tension
02:01
Soudan : frappe de drones à Heglig, l’escalade régionale s’intensifie
02:16
Burundi : le HCR s'inquiète de l’arrivée massive de réfugiés congolais
Aller à la video
USA : les "accords de paix" promus par Donald Trump menacés