Le Ghana règle 1,47 milliard de dollars de dettes énergétiques

En 2025, le Ghana a versé 1,47 milliard de dollars pour régler les dettes de son secteur énergétique et rétablir la garantie de la Banque mondiale, essentielle à la confiance des investisseurs.

Selon le ministre des Finances, Cassiel Ato Forson, près de 600 millions de dollars ont été remboursés pour la garantie partielle de risque, épuisée sous l’administration précédente.

À son arrivée en janvier 2025, le président John Dramani Mahama a trouvé un secteur au bord de la crise, fragilisé par des années d’impayés de gaz destiné à la production d’électricité, notamment depuis le champ offshore de Cape Three Points.

Le gouvernement a aussi réglé 480 millions de dollars de factures impayées à ENI et Vitol, ainsi que 393 millions de dollars dus aux producteurs indépendants d’électricité.

Cassiel Ato Forson assure que l’ère de l’accumulation incontrôlée de la dette est terminée et que le secteur énergétique est désormais stabilisé.