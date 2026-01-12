Bienvenue sur Africanews

Présidentielle en Ouganda : Bobi Wine poursuit sa campagne

Le candidat de l'opposition à la présidence ougandaise Robert Kyagulanyi Ssentamu, connu sous le nom de Bobi Wine, salue ses partisans lors d'un rassemblement électoral.  
By Rédaction Africanews

avec AP

Ouganda

En Ouganda, alors que l’élection présidentielle approche à grands pas, le principal candidat de l’opposition, Bobi Wine poursuit sa campagne.

L’homme de 43 ans s’est rendu dans le bidonville où il a grandi, Kamwookya, situé au nord-est de Kampala, la capitale.

Robert Kyagulanyi, de son vrai nom, se présente pour la deuxième fois à la présidence après sa campagne de 2021 qui s’est soldée par une défaite.

Depuis le début de son engagement, Bobi Wine est la cible de violentes attaques, de menaces et a été arrêté à plusieurs reprises.

L’ancien chanteur a débuté sa carrière politique en 2017 lors des élections législatives dans la circonscription de Kyadondo. Depuis, il se présente comme un fervent opposant au régime de Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986.

