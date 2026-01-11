Vodun Days : Ouidah, la capitale mondiale de la spiritualité africaine

Chaque année, le 10 janvier, le Bénin célèbre en grande pompe le Vodun, une religion traditionnelle qui dépasse les frontières.

À Ouidah, considérée comme la capitale mondiale du Vodun, des milliers d’adeptes, venus d’Afrique et de la diaspora, se réunissent pour honorer leurs racines et partager une expérience unique. Pour Hounnongan Dah Allotinou Hounon, directeur d’une école confessionnelle Vodun, cette journée est l’occasion de montrer la valeur de la culture africaine et de briser les préjugés.

Cette journée permet de montrer à la population la valeur de la culture africaine, la valeur de la culture traditionnelle. Le vaudou, c’est notre réalité. Nous invitons tout le monde à venir vivre ces réalités et constater les faits palpables du vaudou. Le vaudou, c’est le bien. Le vaudou fait du bien.

Parmi les nouveaux adeptes, Charisma Freeman, originaire des États-Unis, récemment désignée reine Gbéwéto du Vodun Ekambada. Pour elle, cette religion a transformé sa vie et lui a ouvert les portes d’une nouvelle identité.

Ma vie a complètement changé. Je découvre ce que signifie être une reine et j’apprends davantage sur le Vodun. Il n’y a pas qu’un seul Vodun, il en existe plusieurs formes, et je les explore toutes.

Les Vodun Days sont devenus un véritable aimant touristique. Chaque année, des milliers de visiteurs, comme Top Haissia, une étudiante tchadienne, viennent découvrir cette culture qui unit le monde entier.

C’est magnifique. C’est adorable de voir la culture africaine réunir le monde entier.

L’artiste béninois Bobo We, surnommé le “fils du vaudou”, célèbre cette tradition à travers sa musique. Pour lui, le Vodun est un patrimoine à valoriser et à partager.

Le peuple béninois m’appelle le fils du vaudou, parce que dans ma musique, je valorise le vaudou. Le Bénin voit en moi quelqu’un qui donne de la valeur à cette tradition. C’est mon patrimoine.

Entre spiritualité, culture et fête, les Vodun Days montrent comment une tradition ancestrale peut rassembler les peuples et attirer le monde entier. Rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2027, toujours à Ouidah, la capitale mondiale du Vodun.