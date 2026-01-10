Un navire de guerre russe, la corvette Stoikiy, a accosté vendredi à la base navale de Simon’s Town, près du Cap, dans le cadre d’exercices militaires conjoints avec la Chine et l’Iran.

Ces manœuvres, baptisées « Will for Peace 2026 », impliquent des marines de plusieurs pays du groupe BRICS. L’arrivée du navire russe a suscité l’indignation de la communauté ukrainienne locale, qui dénonce la coopération entre l’Afrique du Sud et Moscou. C’est émotionnellement difficile pour nous de voir la marine russe, qui tue des Ukrainiens, s’entraîner dans les eaux sud-africaines. Nous demandons à l’Afrique du Sud de cesser toute coopération avec la marine russe. Ils ont détruit ma ville, Kherson, ils la rayent de la carte a dénoncé Kateryna Fedkina, une expatriée ukrainienne vivant en Afrique du Sud depuis 17 ans.

L'Alliance démocratique a dénoncé des exercices militaires qui contredisent la neutralité et nuisent à la réputation internationale de l'Afrique du Sud. Selon Pretoria, cet exercice était en préparation depuis 2025 et a été reporté en raison du sommet du G20 qui se tenait à la même période à Johannesburg.