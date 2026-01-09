Journée de deuil national pour les 40 victimes de l'incendie de Crans-Montana

Une cérémonie de recueillement s’est déroulée dans la station, en présence de responsables suisses et de plusieurs dirigeants étrangers, parmi lesquels le président français Emmanuel Macron, le président italien Sergio Mattarella, le Premier ministre belge Bart De Wever et la présidente du Parlement européen Roberta Metsola. Le drame s’est produit dans la nuit du 1er janvier, peu après minuit, au bar Le Constellation. L’incendie a fait 116 blessés, dont de nombreux cas graves. Les enquêteurs privilégient la piste de fontaines à étincelles décoratives, installées sur des bouteilles de champagne, qui auraient embrasé le plafond. Les autorités examinent le respect des règles de sécurité et ont ouvert une enquête pénale visant les exploitants du bar.