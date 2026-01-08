Les robots impressionnent les foules au CES de Las Vegas

Au fil de leur déambulation dans les allées d’assistants à base d’IA, de technologies de santé et d’objets connectés portables, les machines interactives se sont imposées comme la principale attraction. Exemple ludique : OlloNi, un cyberanimal sur roues mis au point par l’entreprise chinoise Ollobot pour ceux qui souhaitent un animal de compagnie sans poils et sans risque d’allergie. Le salon a également mis en lumière les progrès rapides de l’IA incarnée, avec des machines exécutant des tâches ménagères et de grands humanoïdes aux mouvements plus fluides et maîtrisés. Les entreprises ont insisté : ces systèmes sont conçus pour épauler les travailleurs, pas pour les remplacer.