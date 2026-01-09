Minute de silence en Suisse pour les victimes de l'incendie de Crans-Montana

Une minute de silence observée à 14 h (CET) a marqué la journée dans tout le pays. Les cloches ont retenti et les drapeaux ont été mis en berne en hommage aux 40 personnes décédées. À Crans-Montana, la foule s’est rassemblée malgré la neige devant le Centre de Congrès Le Régent, dont la jauge a vite été atteinte. D’autres ont suivi la cérémonie depuis la place du Scandia, où des écrans avaient été installés. À proximité du bar Le Constellation, détruit par l’incendie, des bougies et des fleurs ont été déposées. Les autorités recensent 116 blessés. L’enquête se poursuit, tandis que la priorité reste l’accompagnement des familles et des survivants.