Des centaines de personnes manifestent à Minneapolis après le tir mortel de l'ICE

La ville de Minneapolis a vécu une nouvelle soirée sous tension ce jeudi, après la mort par balle de Renee Nicole Good, 37 ans, lors d’une opération de la police de l’immigration. Le cortège de plusieurs centaines de manifestants a emprunté une grande artère déjà associée aux manifestations consécutives à la mort de George Floyd en 2020, tandis que des slogans visaient la présence des agents fédéraux dans la ville. Le tir a eu lieu mercredi, dans le contexte du durcissement de la politique migratoire de l’administration Trump. L’enquête a été reprise par le FBI après une première saisine des autorités judiciaires du Minnesota. Les responsables assurent vouloir établir précisément les circonstances de l’usage de la force. Par mesure de précaution, certaines écoles ont fermé, tandis que les différents rassemblements exigeaient des explications claires.