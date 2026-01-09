Frappe aérienne russe sur plusieurs immeubles résidentiels à Kyiv : 4 morts, 24 blessés

Les autorités municipales ont indiqué que quatre personnes avaient été tuées dans l’ensemble de Kyiv, dont un ambulancier qui intervenait sur place dans le district de Darnytskyi. Au moins 24 autres ont été blessées, parmi lesquelles des secouristes et des soignants. Des explosions ont ravagé des parties du complexe Comfort Town, tuant des personnes à l’intérieur du bâtiment et envoyant des dizaines de personnes à l’hôpital. Plusieurs entrées ont été endommagées, des fenêtres soufflées et des sections de façades partiellement détruites. Les équipes d’urgence ont travaillé toute la nuit pour déblayer les décombres, éteindre les incendies et évacuer les habitants. L’électricité, l’eau et le chauffage ont été perturbés, contraignant certaines familles à quitter temporairement leur logement. Les inspections et les travaux de réparation étaient toujours en cours, tandis que les services municipaux évaluaient l’ampleur des dégâts.