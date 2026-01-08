Saint-Tropez fait ses adieux à Brigitte Bardot

Une cérémonie catholique privée s’est déroulée à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, en présence de proches, d’amis et de personnalités liées à son parcours et ses nombreux combats. À l’extérieur de l’église, des centaines de personnes ont envahi les ruelles de Saint-Tropez pour saluer le passage du corbillard. D’autres ont suivi la cérémonie depuis le port, où des écrans avaient été installés. Plusieurs prises de parole ont insisté sur son engagement constant pour la cause animale, sans oublier sa carrière au cinéma et la figure de liberté qu’elle a incarnée dans les années 1960. Brigitte Bardot a ensuite été inhumée en toute intimité au cimetière marin, face à la Méditerranée, aux côtés de membres de sa famille. Un hommage public a clos la journée, illustrant aussi bien l’attachement du publice que les fractures qui ont accompagné sa vie publique.