Des agriculteurs français manifestent à Paris contre l'accord UE-Mercosur avec des tracteurs

Des dizaines de véhicules sont entrés dans la capitale avant l'aube, défilant devant des sites emblématiques, dont la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. L'action a été organisée par le syndicat Coordination Rurale, qui affirme que l'accord exposerait les agriculteurs français à une concurrence déloyale d'importations moins chères en provenance d'Amérique du Sud. Les manifestants craignent que les produits en provenance du Brésil, d'Argentine, du Paraguay et de l'Uruguay soient soumis à des normes environnementales et sociales moins strictes, ce qui exercerait une pression sur les revenus locaux. Les convois ont avancé lentement dans la ville mais sont restés pacifiques. La police a surveillé les itinéraires et aucun incident majeur n'a été signalé. La manifestation intervient alors que les dirigeants de l'UE évaluent l'opportunité de finaliser l'accord, tandis que les organisations agricoles exhortent la France à le bloquer.