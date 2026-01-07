Bénin : l'armée annonce avoir tué 45 "terroristes" sur 3 mois

L’armée béninoise a annoncé avoir tué 45 "terroristes" sur une période de trois mois d’opérations anti-djihadistes dans le nord du Bénin, a appris l’AFP mardi de source militaire.

Des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda, originaires des pays voisins du Bénin — le Burkina Faso et le Niger — mènent régulièrement des attaques dans le nord du pays.

En 2022, le Bénin a déployé près de 3 000 soldats dans le cadre de l’opération anti-djihadiste "Mirador" et a depuis recruté 5 000 soldats supplémentaires afin de renforcer la sécurité dans le nord.

Entre octobre et décembre 2025, la force a "neutralisé 45 terroristes et arrêté 7 suspects, remis aux autorités judiciaires compétentes", selon une note de l’armée consultée par l’AFP.

Des armes, des motos, des bidons d’essence et des treillis militaires ont également été saisis "lors de multiples accrochages avec l’ennemi", ont indiqué les Forces armées béninoises (FAB), saluant une "amélioration nette" de leurs capacités.

"La pression constante exercée par les FAB empêche désormais les groupes armés de s’implanter durablement dans les zones frontalières", a déclaré l’armée. Elle a toutefois ajouté que "la vigilance reste de mise".

L’armée béninoise a fait face à une intensification des attaques dans le nord ces derniers mois, souvent attribuées au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda et connu sous son acronyme arabe JNIM.

En avril 2025, 54 soldats béninois avaient été tués lors d’une attaque du JNIM visant des troupes de l’opération Mirador dans le nord du pays.